POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor Restaurant in der Hegaustraße - Polizei sucht Zeugen (22.04.2023)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung vor einem Restaurant in der Hegaustraße in der Nacht auf Samstag. Zwei junge Männer im Alter zwischen 32 und 34 Jahren standen vor dem Restaurant "Bella Italia" als den 34-Jährigen plötzlich ein unbekannter Mann ansprach und ihm kurz darauf unvermittelt mit der Faust gegen den Hinterkopf schlug. Nachdem der 32 Jahre alte Begleiter ihm zur Hilfe kam, versetzte ihm der Unbekannte ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Hauptstraße. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Schlägers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

