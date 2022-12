Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Spiegel zweier Autos streifen sich - ein Beteiligter flüchtet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.12.2022, gegen 14:30 Uhr, haben sich auf der L 157 am Ortseingang von Ühlingen die Außenspiegel zweier Autos gestreift. Ein beteiligter schwarzer Kombi fuhr weiter. Am anderen involvierten Pkw, dem Opel einer 36-jährigen Frau, ging der Spiegel zu Bruch. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell