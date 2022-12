Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Defekte Heizdecke sorgt für Rauchentwicklung in einem Wohnhaus

Freiburg (ots)

Eine mutmaßlich defekte Heizdecke hat am Montagabend, 12.12.2022, in Wutöschingen-Degernau in einem Wohnhaus zu einer Rauchentwicklung geführt. Gegen 22:00 Uhr war deshalb die Feuerwehr alarmiert worden. Durch die Feuerwehr wurde aus dem Haus eine schmorende Heizdecke und eine glimmende Matratze entfernt, die im Freien zu brennen begann und gelöscht werden musste. Dadurch wurde die Hauswand leicht verschmutzt. Außer an Heizdecke und Matratze entstand kein weiterer Sachschaden. Die 78-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, war unverletzt und konnte in ihr Haus zurückkehren. Die Feuerwehr Wutöschingen war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, dazu der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei.

