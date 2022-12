Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrer soll gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht haben

Freiburg (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle soll am Montagabend, 12.12.2022, ein 62 Jahre alter Autofahrer in Stühlingen verursacht haben. Zunächst soll er kurz nach 21:00 Uhr mit vereisten Scheiben gegen das haltende Auto einer 30 Jahre alten Frau im Stadtweg gestoßen und weitergefahren sein. Immer noch mit nicht freien Scheiben unterwegs geriet er dann am Ortsausgang in der Hauptstraße nach links und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der schwer beschädigte Pkw blieb dort liegen und ließ sich nicht mehr starten. Eine Ersthelferin nahm den Zündschlüssel an sich und kümmerte sich um den Fahrer, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Da bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ein Wert von gut 0,8 Promille festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein des Mannes einbehalten. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von mindestens 8000 Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr und eine Fachfirma zur Straßenreinigung im Einsatz. Es musste eine längere Ölspur beseitigt werden.

