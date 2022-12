Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kind wird von Pkw erfasst - leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Kind ist am Montagmittag, 12.12.2022, in Lörrach von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Kurz nach 15:30 Uhr hatte das 10-jährige Mädchen die Schillerstraße überquert und war vom Auto einer 71 Jahre alten Frau touchiert worden, die gerade an der Kreuzung zur Kreuzstraße angefahren war. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und konnte noch an der Unfallstelle ihren Eltern übergeben werden. Das Auto blieb unbeschädigt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen! Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder auch zu den Verkehrsumständen Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 9800-0, zu melden.

