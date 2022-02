Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schornsteinbrand in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 8. Februar 2022, wurde gegen 17:10 Uhr eine starke Rauchentwicklung an einem Einfamilienhaus an der Connemannstraße in Nordenham gemeldet.

Durch Einsatzkräfte der verständigten Feuerwehr wurde ein Schornsteinbrand aufgrund eines im Schornstein befindlichen Vogelnests festgestellt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. An dem Einfamilienhaus entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Die 85-jährige Bewohnerin kam mit einem Schrecken davon.

