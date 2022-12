POL-FR: Schliengen: Auto überschlägt sich - keine Verletzten

Freiburg (ots) - In einen Baucontainer in der Hauptstraße wurde von Unbekannten zwischen Samstag, 10.12.2022, 12.00 Uhr und Montag, 12.12.2022, 10.00 Uhr eingebrochen. Aus dem Inneren wurden mehrere Baugeräte entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Hauptstraße gemacht haben, sich mit ihnen ...

