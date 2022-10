Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (01.10.2022) zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, nachdem diese mehrere Fahrzeuge geöffnet hatten. Ein Anwohner beobachtete gegen 01.50 Uhr, wie zwei Jugendliche in der Salzburger Straße um mehrere Fahrzeuge schlichen und offenbar versuchten, diese zu öffnen. Als er sie ansprach, rannten die beiden weg. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Weilimdorfer Straße fest und fanden mehrere Gegenstände, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Die beiden Jungen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die Ermittlungen, insbesondere, ob die Jugendlichen weitere Fahrzeuge geöffnet haben sollen, dauern an. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

