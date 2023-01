POL-SE: Pinneberg - Festnahme nach versuchtem schweren Raub - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (19.01.2023) ist es in der Fröbelstraße zu einem Trickdiebstahl durch einen vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen klingelte ein falscher Mitarbeiter der Stadtwerke gegen 14:00 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus. Der Mann erklärte, dass es auf einer ...

mehr