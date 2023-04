Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte bei Auffahrunfall auf der L191 zwischen Engen und Singen (21.04.2023)

Singen (ots)

Zwei Personen haben bei einem Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Engen und Singen am Freitagvormittag Verletzungen erlitten. Eine 63-jährige Frau fuhr mit einem Mercedes der E-Klasse auf der L191 von Engen in Richtung Singen. Kurz hinter dem Kreisverkehr zur Kreisstraße 6122 musste ein davor fahrenden Fiat Tipo verkehrsbedingt bremsen. Dier erkannte die Frau zu spät und prallte in das Heck des Fiats. Der 43-jährige Fiat-Fahrer erlitt durch die Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine weitere Besatzung eines Rettungswagens versorgte die 63-Jährige vor Ort. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 5.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten und nicht mehr fahrbereiten Autos.

