POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Action-Marktes - schwarzen Hyundai i40 angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (20.04.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Werner-von-Siemens-Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den dort abgestellten schwarzen Hyundai i40, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt jedoch anschließend fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW mit KN-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Wagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

