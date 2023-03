Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Folgemeldung zum Wohnhausbrand + E-Bike entwendet + Einbruchversuche + Kirche besprüht + Einbrecher kommen durch Terrassentür + Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl + und mehr

Gießen (ots)

Lich- Birklar: Folgemeldung zum Wohnhausbrand

Nachdem am Donnerstag, 2. März, ein Feuer in einem Wohnhaus in der Muschenheimer Straße ausbrach, haben die Ermittler ihre Arbeit am Brandort abgeschlossen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entstand der Brand in Folge eines technischen Defekts. Das Haus brannte komplett nieder, Schätzungen zufolge dürfte der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen.

Gießen- Wieseck: E-Bike entwendet

Ein angeschlossenes E-Bike im Wert von etwa 2230 Euro entwendeten Diebe im Kiesweg. Zwischen Sonntag, 5. März, 19 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, nahmen sie das graue "Bulls"-Rad an sich und flüchteten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Lich: Einbruchversuch in Vereinsheim

Ein hoher Schaden an einer Tür im Vereinsheim in der Kolnhäuser Straße entstand zwischen Mittwoch, 1. März, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 17.50 Uhr bei einem Einbruchversuch. Die Diebe scheiterten an der Stahltür und flüchteten in der Folge ohne Beute, hinterließen aber einen über 3.000 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Hungen- Langd: Einbruchsversuch in Kindergarten

Im Schotterweg versuchten Diebe in einen Kindergarten einzubrechen, scheiterten allerdings an einer Tür. Dabei entstand zwischen 17 Uhr am Freitag, 3. März, und 10 Uhr am Montag ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Lich: Kirche besprüht

Etwa 2.000 Euro hoch ist der Schaden an einer Kirchenfassade in der Ringstraße, nachdem Unbekannte diese zwischen 10 Uhr am Donnerstag, 2. März, und 10 Uhr am Freitag mit schwarzer Farbe besprühten. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 91430 entgegen.

Grünberg- Queckborn: Einbrecher kommen durch Terrassentür

An einem Einfamilienhaus in der Straße Am Heiligenstock zerstörten Diebe die Scheibe der Terrassentür und gelangten dadurch in das Haus. Dort durchsuchten sie am Montag, 6. März, zwischen 17.15 Uhr und 21.35 Uhr alle Räume und flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge mit Schmuck im Wert von etwa 200 Euro. Der Schaden an der Terrassentür liegt geschätzt bei etwa 350 Euro. Die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweise: Wem ist im Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Wer hat das Scherbenklirren gehört oder fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Streit um Fahrweise eskaliert

Die Polizei in Grünberg ermittelt wegen einer Nötigung im Straßenverkehr und einer gefährlichen Körperverletzung, nachdem am Sonntag, 5. März, ein unbekannter Mann einen Autofahrer mit Pfefferspray leicht verletzte. Zunächst bemerkte der 40-jährige Mann aus Reiskirchen den Unbekannten auf der B49. Er selbst fuhr von Reiskirchen Richtung Lindenstruth, während der Unbekannte in einem BMW hinter ihm fuhr. Dabei bedrängte dieser offenbar seinen Vordermann immer wieder, indem er nah auffuhr, Lichthupe betätigte und Handzeichen gab. Am Ortseingang Lindenstruth stieg der 40-Jährige gegen 10.30 Uhr aus seinem PKW aus und ging zum BMW, um mit dem Fahrer zu sprechen. Dieser sprühte unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht des Mannes und fuhr anschließend mit seinem schwarzen 1er BMW davon. Er war 30 bis 35 Jahre alt, hellhäutig und trug eine schwarze Mütze. Bei dem Kennzeichen des BMW handelt es sich vermutlich um eines mit Wetzlarer Zulassung (WZ-), die Nummern enden eventuell mit einer 6.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Um welches Fahrzeug oder um welche Person könnte es sich bei dem Kontrahenten handeln? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06401/ 91430.

Grünberg: Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl

Trickdiebe suchten sich am Montag, 6. März, in der Gießener Straße offenbar die falsche Seniorin als Opfer aus. Während die 73-jährige Grünbergerin im Lidl einkaufte, befand sich ihre Handtasche mit den Wertsachen im Einkaufswagen. Vermutlich als Ablenkungsmanöver sprach eine unbekannte Frau die Seniorin auf Englisch an und fragte sie nach Shampoos. Währenddessen griff ein Mann in die Handtasche und nahm das Portmonee heraus. Das allerdings bemerkte die Seniorin und sprach Mitarbeiter des Markts an. Die hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der aus dem Ausland stammende 47-jährige Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland kam daraufhin mit zur Polizeistation. Dort führten die Beamte eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Die kontaktierte Staatsanwaltschaft ordnete die Zahlung einer Sicherheitsleitung an. Nachdem der Mann diese bezahlte, durfte er aufgrund fehlender Haftgründe gehen. Die vermutlich dazugehörende Frau konnte unerkannt aus dem Supermarkt flüchten. Die Grünberger Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Frau machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06401/ 91430.

Zudem wird um Beachtung folgender Hinweise in Bezug auf Trickdiebstähle in Supermärkten gebeten:

- Behalten Sie Wertsachen nah am Körper, bestenfalls in geschlossenen Taschen.

- Lassen Sie keine Handtasche am Wagen hängen! Das Wegdrehen vom Wagen, beispielsweise beim Greifen nach einem Produkt im Regal, reicht den Dieben schon aus, um die Handtasche oder darin befindliche Wertsachen unbemerkt zu entwenden.

- Legen Sie niemals Ihr Portmonee in den Einkaufswagen oder in ein Regal (beispielsweise während Sie nach Waren greifen).

- Bewahren Sie niemals ihre PIN für ihre EC-Karte bei der EC-Karte auf! Optimalerweise merken Sie sich Ihre PIN, ohne sie irgendwo aufgeschrieben zu haben. Eine Geheimnummer darf niemals mit der Karte im Portmonee vorhanden sein!

- Informieren Sie Ihre Bank, lassen Sie Ihre Karten sperren (kostenfreier Sperr-Notruf 116 116) und erstatten Sie Anzeige, sobald Sie den Verlust ihrer Wertsachen bemerken. Durch schnelles Handeln kann teilweise noch ein finanzieller Schaden verhindert- oder zumindest minimiert werden.

Gießen: Betrunken und Kokain dabei

Eine Polizeistreife beobachtete am Dienstag, 7. März, zufällig, wie der Fahrer eines Mercedes leicht von der Fahrbahn abkam und über einen Bordstein fuhr. Daraufhin wollten sie den Fahrer gegen 1.45 Uhr kontrollieren, dieser gab allerdings Gas. Nach kurzer Verfolgung gelang es der Streife, den PKW in der Frankfurter Straße zu stoppen. Die mutmaßlichen Gründe für den Fluchtversuch fanden sie schnell: Im Fahrzeug roch es nach Alkohol, der Atemalkoholtest beim 36-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem hatte er eine geringe Menge Kokain dabei. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung der Drogen und des Führerscheins und entsprechende Anzeigen waren die Folgen.

Gießen: Auffahrunfall mit Folgen

In der Dürerstraße fuhr am Montag, 6. März, gegen 17.40 Uhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer auf einen vorausfahrenden VW auf. Der 56-jährige Fahrer und die 54-jährige Beifahrerin aus Gießen erlitten leichte Verletzungen. Am VW entstand ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden. Der Schaden am Mercedes war noch etwa 500 Euro höher, der Fahrer blieb unverletzt. Beim Vorlegen seines Führerscheins ergaben sich bei der Polizeistreife Zweifel an der Echtheit des Dokuments. In den folgenden Ermittlungen stellte er sich als Totalfälschung raus. Auch das Verhalten des Fahrers weckte eine erhöhte Aufmerksamkeit der Beamten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain, die Untersuchung der durchgeführten Blutentnahme wird Rückschlüsse auf eine möglicherweise fehlende Fahrtauglichkeit liefern. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen.

Biebertal: Kurventafeln nach Unfall beschädigt

Durch einen Unfall entstand ein etwa 250 Euro hoher Schaden an zwei Kurventafeln an der L3047 zwischen Fellingshausen und Frankenbach. Offenbar kollidierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag, 23. Februar, und Mittwoch, 1. März, mit den weiß-roten Schildern und setzte seine Fahrt im Anschluss unerlaubt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise hierzu nehmen die Mitarbeiter der Polizeistation Gießen Nord entgegen (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell