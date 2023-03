POL-GI: KORREKTUR der eben veröffentlichten Meldung zur Demonstration in Gießen. Bitte nur nachfolgende Meldung nutzen:

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Demonstration friedlich

Anlässlich der "Fridays for future" Demonstrationen versammelten sich mehrere hundert Menschen am Freitag, 3. März, in Gießen. Etwa 600 Personen nahmen an der Auftaktkundgebung am Platz der Deutschen Einheit teil und liefen im Anschluss gegen 14 Uhr mit mehreren Unterbrechungen für Zwischenkundgebungen über die Ringallee in Richtung Berliner Platz, von dort aus über den Marktplatz, Richtung Oswaldsgarten und in die Lahnstraße. Nach einer Abschlusskundgebung endete die Versammlung dort gegen 16.30 Uhr. Polizeibeamte begleiteten die Versammlung und regelten den Verkehr. Aufgrund des Aufzuges kam es zwischen 14.00 Uhr und ca. 15.30 Uhr in der Gießener Innenstadt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

