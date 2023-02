Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall

B244 (ots)

Auf der Bundesstraße 244 kam es am frühen Morgen des heutigen Freitags zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger fuhr auf der Strecke zwischen Parsau und Rühen in Richtung Norden. Gegen 05:15 Uhr kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem VW Touran nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Die Polizei nahm noch am Unfallort die ersten Ermittlungen zur Ursache auf. Die Bundesstraße war bis etwa 07:15 Uhr voll gesperrt.

