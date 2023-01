Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

LK Gifhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende und dem gestrigen Montag kam es in Müden (Aller) und Didderse zu je einem Einbruchdiebstahl.

Unbekannte Täter verschafften sich durch Zerstören einer Schaufensterscheibe Zutritt zu einem Geschäft an der Flettmarer Straße in Müden. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und andere Wertsachen wie Gutscheinkarten. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem frühen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag.

Durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Lerchenfeld in Didderse. Die Täter erbeuteten hier Bargeld und Schmuck, die Tat ereignete sich am gestrigen Montag, zwischen 10:00 Uhr und 20:50 Uhr.

In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt, die Ermittlungen hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die vor oder in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell