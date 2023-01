POL-GF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Stadt Gifhorn

Gifhorn/ Rühen (ots) - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser ereigneten sich am gestrigen Mittwoch. Im Tatzeitraum von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr drangen unbekannte Täter durch Einschlagen der Verglasung einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Wiesengrund" in Gifhorn ein. Aus dem Haus entwendeten sie Bargeld, Schmuck und ein elektronisches Gerät. Die anschließende Flucht gelang ihnen unerkannt. Die andere Tat ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr in ...

mehr