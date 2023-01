Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Wohnhäuser

Gifhorn/ Rühen (ots)

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser ereigneten sich am gestrigen Mittwoch. Im Tatzeitraum von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr drangen unbekannte Täter durch Einschlagen der Verglasung einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Wiesengrund" in Gifhorn ein. Aus dem Haus entwendeten sie Bargeld, Schmuck und ein elektronisches Gerät. Die anschließende Flucht gelang ihnen unerkannt.

Die andere Tat ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Breslauer Straße in Rühen. Hier hebelten die Täter ein seitliches Fenster auf, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Unter der Mitnahme von Schmuck entkamen sie auch in diesem Fall unerkannt.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in oder vor den genannten Tatzeiträumen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell