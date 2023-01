POL-GF: Zwei Strafverfahren nach einer Fahrt ohne Führerschein

Wasbüttel (ots) - In Wasbüttel kam es am vergangenen Wochenende zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers bzw. der Verursacherin. Ein 32-Jähriger hatte seinen schwarzen Volkswagen Golf am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand des Baumkampswegs abgestellt. Als er am Samstagabend, gegen 17:50 Uhr, wieder losfuhr, bemerkte er den dauerhaften Signalton ...

mehr