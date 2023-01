POL-GF: Unfall fordert vier Verletzte

Gifhorn (ots) - Am Morgen des gestrigen Montags kam es auf der Herzog-Ernst-August Straße in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger ging gegen 08:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße vom Immenweg in Richtung Braunschweiger Straße. Auf Höhe des Herbert-Trautmann-Platzes wurde der Fußgänger von einem Fahrzeug überholt. Dabei prallte der rechte Außenspiegel gegen den Hinterkopf des Mannes, dieser ...

mehr