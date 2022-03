Polizei Wuppertal

POL-W: W Erste Ergebnisse nach Verpuffung in Cronenberg - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Folgemeldung

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen (09.03.2022, 09:00 Uhr) verstarb ein Mann in Folge eines Brandes in einer Garage. (s. Pressemeldung vom 09.03.2022, "W - Garagenbrand in Cronenberg - Leiche aufgefunden"). Nach der Obduktion des Verstorbenen sowie einer Untersuchung des Brandortes mit Hilfe eines Brandsachverständigen ist davon auszugehen, dass es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um den 65-jährigen Bewohner des angrenzenden Hauses handelt. Außerdem lassen die Gesamtumstände auf ein Unfallgeschehen bei dem unsachgemäßen Umgang mit brennbaren Stoffen in Verbindung mit einer Zündquelle schließen. Es haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal dauern an. (sw)

