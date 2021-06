Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 22.06.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unbekannte beschädigen Fenster

Ort: Daun, Leopoldstraße

Zeit: 19.06.2021, 16.00 Uhr bis 21.06.2021, 08.20 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag bis zum gestrigen Montag ein bodennahes Fenster am Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in der Leopoldstraße. Die Scheibe wurde hierbei gewaltsam eingeschlagen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Daun, 06592-96260.

