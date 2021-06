Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle

Ürzig (ots)

In der Nacht vom 20.06.2021 auf den 21.06.2021 entwenden bisher noch unbekannte Täter einen gelben Radlader der Fa. Juchem, abgestellt in der Straße Bahnhof Ürzig in Ürzig.

Der Radlader wurde in einem Waldstück zwischen Ürzig und Kinderbeuern aufgefunden. Beschädigt wurde das Frontglas des Radladers.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell