Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 68-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15:00 Uhr auf dem Marktplatz in Sindelfingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 68-Jähriger zuerst in einem Museum und anschließend in einem Warenhaus Angestellte und Kundschaft angepöbelt und lauthals umher geschrien hatte. Gegenüber der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung verweigerte der Mann, der sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Angabe seiner Personalien und widersetzte sich jeglichen polizeilichen Anweisungen. In der Folge wurde er vorläufig festgenommen und in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht. Hierbei leistete er massiven körperlichen Widerstand indem er sich vehement sperrte sowie loszureißen versuchte und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 68-Jährige hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell