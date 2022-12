Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfall mit rund 55.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 55.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:30 Uhr in Schönaich ereignete. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Seat Cupra die Große Gasse, als ihm eigenen Äußerungen zufolge vermutlich aufgrund von Müdigkeit kurzzeitig die Augen zugefallen seien. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell