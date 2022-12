Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht -Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 17.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Heilbronner und der Marbacher Straße in Ludwigsburg eine Unfallflucht. Eine 39 Jahre alte VW-Lenkerin befand sich auf der rechten Linksabbiegespur von der Heilbronner Straße kommend in Fahrtrichtung Marbacher Straße. Verkehrsbedingt musste sie anhalten. Von hinten näherte sich auf dem linken Linksabbiegestreifen ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der beim Vorbeifahren den VW der 39-Jährigen streifte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte, als die Ampel auf Grün umsprang, seine Fahrt in Richtung Neckarweihingen fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell