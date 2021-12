Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verkehrsdelikte im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen (ots)

Am Samstag Abend kontrollierten die Beamten gegen 21:20 Uhr einen Fahrer eines E-Scooters in der August-Bebel-Straße. Der 33-Jährige stand dabei unter starker Einwirkung von Alkohol, ein Vortest ergab einen Wert von 3,47 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Sonntag früh erfolgte gegen 01:30 Uhr in der Windeberger Straße eine Verkehrskontrolle eines Radfahrers. Auch dieser stand mit 2,14 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Das Rad musste der Mann abstellen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

In Bad Langensalza stoppten die Beamten einen Autofahrer in der Tonnaer Straße, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass auch hier eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell