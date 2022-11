POL-LB: Gemmrigheim: Unrat im Wald entsorgt

Ludwigsburg (ots) - Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 14:10 Uhr in der Straße "Im Tuchgraben" in Markgröningen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines mutmaßlich weißen Mercedes befuhr auf Höhe des Festplatzes die Straße "Im Tuchgraben". Zum gleichen Zeitpunkt wollten zwei achtjährige Mädchen die Fahrbahn queren. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker ...

