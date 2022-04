POL-BOR: Ahaus - Unversichert unterwegs

Rhede (ots) - Unerlaubt entfernt hat sich am Dienstag in Rhede-Krechting ein unbekannter Verursacher. Zurück blieb an der Rheder Straße ein lila lackierter Mercedes mit einem Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zu dem Unfall kam es zwischen 01.00 Uhr und 13.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

