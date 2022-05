POL-HS: Interessensbekundungsverfahren: Interimsanmietung Kreispolizeibehörde Heinsberg

Erkelenz-Gerderath (ots) - Einbrecher schlugen zwischen dem 13. Mai (Freitag), 16 Uhr, und dem 16. Mai (Montag), 8 Uhr, an einer Schule in der Sankt-James-Straße den Glaseinsatz einer Tür ein und entleerten im Untergeschoss des Gebäudes den Inhalt eines Feuerlöschers. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

