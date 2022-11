POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kriminalpolizei nimmt zehn Tatverdächtige wegen Rauschgifthandels fest

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und kurz nach 11.00 Uhr in der Hohe Straße in Böblingen ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, noch Zeugen. Vermutlich beim Rückwärtsrangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen dahinter am Fahrbahnrand abgestellten Chrysler. Ohne sich im Anschluss um den Sachschaden von rund 700 Euro zu ...

mehr