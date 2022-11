Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Scheibe eines VW eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr in der Schlossstraße in Ehningen einen VW demolierte. Der Täter schlug eine Seitenscheibe im Bereich des Kofferraums ein. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell