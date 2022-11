POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 17:30 Uhr versuchte ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Schubertstraße in Benningen am Neckar einzubrechen. Der Unbekannte schlug die Glasscheibe der Balkontür ein. Durch das Einschlagen der Fensterscheibe wurde jedoch vermutlich die Alarmanlage aktiviert und der unbekannte Täter flüchtete. An der Terrassentür ...

