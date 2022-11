Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Fußgängerin in der Frankfurter Straße angefahren und schwerverletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 10:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Frankfurter Straße, Rosenackerweg und Katharinenstraße in Eglosheim ein Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Fußgängerin wollte die Frankfurter Straße vom Rosenackerweg kommend überqueren und nutzte hierzu die Fußgängerfurt. Mutmaßlich zeigte die für sie geltende Ampel Grün. Zeitgleich befuhr ein 62-jähriger Hyundai-Lenker die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Im Kreuzungsbereich übersah er vermutlich die für ihn rot zeigende Ampel und erfasste in der Folge die 78 Jahre alte Frau. Die Seniorin wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hyundai blieb fahrbereit, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Frankfurter Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Polizei eingerichtet.

