Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 14:10 Uhr in der Straße "Im Tuchgraben" in Markgröningen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines mutmaßlich weißen Mercedes befuhr auf Höhe des Festplatzes die Straße "Im Tuchgraben". Zum gleichen Zeitpunkt wollten zwei achtjährige Mädchen die Fahrbahn queren. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker hielt zunächst an und ließ die beiden Mädchen über die Straße gehen. Beim Queren der Fahrbahn fuhr der Mercedes-Lenker leicht an und traf eines der Mädchen im Bereich des Unterschenkels, sie erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Nach dem Unfall hielt der unbekannte Fahrzeuglenker sofort an, entfernte sich jedoch wenig später unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem weißen Mercedes soll es sich mutmaßlich um einen Kombi mit einem klappbaren Mercedes-Benz Stern auf der Motorhaube handeln. Der Fahrer wird als ältere Mann beschrieben, der einen grauweißen Haarkranz hatte und markante Kotletten getragen haben soll. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht unter Tel. 07042 941-0 Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können.

