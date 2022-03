POL-PDWIL: Dieseldiebstahl Autobahnparkplatz Prümer Land Ost, BAB 60

Manderscheid (ots) - Am Montag, 28.03.2022 kam es zwischen 06:00 Uhr und 17:55 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Hyundai i30. Der PKW war in Manderscheid in der Straße "Kleine Höhe" abgestellt. Der Halter des Fahrzeugs konnte einen 33cm langen vertikalen Kratzer an der hinteren Tür der Beifahrerseite feststellen. Hinweise zur Tat an die Polizeiinspektion Wittlich oder jede andere Polizeidienststelle. ...

mehr