Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0788 --Illegale Spielautomaten und Drogen sichergestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 17.12.2022, 01:05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Huchting mehrere illegale Spielautomaten und eine größere Menge Marihuana sicher. Außerdem nahmen sie sieben Heranwachsende und Männer im Alter zwischen 17 und 45 Jahren vorläufig fest.

Eine Polizeistreife war am Samstag gegen 01:05 Uhr in der Kirchhuchtinger Landstraße unterwegs, als sie von einem Zeugen den Hinweis auf einen Mann erhielt, der sich unter Drogeneinfluss unbefugt in einem Gebäude aufhalten sollte. In dem Gebäude trafen sie auf einen 33-Jährigen, der einen verwirrten und nervösen Eindruck machte. Außerdem wurden die Polizisten auf Spielautomaten aufmerksam, die in den Räumen standen. Kurz darauf versuchte der 33-Jährige zu flüchten, wurde aber nach einem kurzen Sprint gestellt. Im Verlaufe des Einsatzes erlangten die Einsatzkräfte Hinweise auf eine weitere mutmaßlich illegale Spielstätte und weitere sechs Heranwachsende und Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren. Für das Gebäude erwirkte die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse. Hier fanden die Polizisten weitere Spielautomaten und eine größere Menge Marihuana. Es folgte noch eine weitere Wohnungsdurchsuchung im niedersächsischen Umland, bei der Beweismittel gesichert wurden.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte acht illegale Spielautomaten, Marihuana und weitere Beweismittel sicher. Sie fertigten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels, Handels mit Betäubungsmitteln und illegalem Aufenthalts. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

