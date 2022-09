Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert unterwegs

Weimar (ots)

Sie hätte es besser wissen müssen: In der Nacht von Sonntag zu Montag geriet in Umpferstedt die 16-jährige Fahrerin eines Motorrollers in eine Verkehrskontrolle. Im Zuge derer stellten die Beamten bei der jungen Frau den Geruch von Alkohol fest. Folglich wurde mit ihr ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein erstes Ergebnis von 0,35 Promille aufwies. Zur Ermittlung des exakten Wertes wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund der bestehenden Probezeit der Fahrzeuglenkerin gilt für sie die 0,0 Promille-Grenze.

