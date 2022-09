Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne

Weimar (ots)

Auf dem Gelände einer Firma in der Weimarer Nordstraße kam es gestern Abend zum Brand eines Müllcontainers. Es ist nicht bekannt, wie es zu dem Feuer innerhalb der Restmülltonne kam. Die betreffende Mülltonne wurde durch die Hitze gänzlich zerstört, eine weitere stark beschädigt. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde ein Baum, der unweit des Brandortes stand. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand zu keiner Zeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell