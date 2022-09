LPI-J: Zigarettenautomat zerstört

Jena (ots) - Der Besitzer eines hochwertigen Pedelecs der Marke Coboc stellte am Freitag kurz nach 13 Uhr fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Er hatte es kurz nach 6 Uhr am Fahrradständer vor dem Bahnhofsgelände in der Westbahnhofstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf 4000 Euro. Ein weiteres hochwertiges Elektrofahrrad wurde in der Zeit von Samstagmorgen 3 Uhr bis kurz nach 8 Uhr von einem Grundstück in der ...

