Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Auto auf Feldern unterwegs

Weimar (ots)

Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursachte am Sonntagnachmittag ein 19-Jähriger im Bereich des Heichelheimer Stausees. Mit einem Audi, der weder zugelassen noch versichert war, war der Weimarer, der nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, auf Feldern und Wegen innerhalb des Naturschutzgebietes unterwegs. Beim Durchfahren einer Bodenwelle riss die Ölwanne des Pkw auf. In der Folge verlor das Fahrzeug neben diversen Teilen auch Betriebsstoffe, welche versucht wurden durch die informierte Feuerwehr aufzufangen. Der Pkw selbst musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Den 19-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell