Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schnell aufgeklärte Tat

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Lackierung eines Pkw Mercedes zerkratzt, der in der Stolzestraße geparkt war. Der Schaden am Pkw wurde auf mindestens 500 Euro beziffert. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 64-jährige Verursacher ermittelt und an seiner Anschrift angetroffen werden. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. (as)

