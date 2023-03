Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Falsche Personalien angegeben und ohne Führerschein unterwegs + Nach Unfall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens + Motorroller gestohlen + und mehr

Gießen: Falsche Personalien angegeben und ohne Führerschein unterwegs

In der vergangenen Nacht (03.03.2023) hielten Gießener Polizisten im Bereich der Marburger Straße Ecke Wiesecker Weg einen Chevrolet an. Der Fahrer konnte sich offenbar nicht ausweisen. Gemeinsam mit dem Fahrer machten sich die Ordnungshüter auf den Weg zu seiner Wohnanschrift um den Pass, sowie die Fahrerlaubnis des Mannes einzusehen. Dort angekommen, eröffnete der Chevrolet-Fahrer seine echten Personalien. Offensichtlich hatte er zunächst falsche Angaben gemacht, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf den 40-jährigen Gießener kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Angabe von falschen Personalien zu. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Gießen: Nach Unfall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Mit seinem grauen 3-er BMW raste am Donnerstagabend (02.03.2023) ein 46-Jähriger über die Lahnstraße in Richtung Gabelsberger Straße. In Höhe der Hausnummer 12 geriet das Auto ins Schleudern, kam auf den Grünsteifen, der mittig die Fahrspuren trennt und prallte dort frontal nach rechts versetzt gegen einen Baum. Der aus dem Landkreis Gießen stammende Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 316 hat nur noch Schrottwert. Zeugen berichteten nach dem Verkehrsunfall, dass der 44-Jährige sich zuvor ein Rennen mit einem schwarzen Audi A4 geliefert hatte. Der Sachverhalt wurde einem Bereitschaftsstaatsanwalt vorgetragen, der die Sicherstellung der beiden Autos, der Führerscheine der Fahrzeugführer, sowie die Sicherstellung der Handys anordnete. Auf den BMW-Fahrer und den ebenfalls aus dem Landkreis Gießen stammenden 19-jährigen Audi-Fahrer kommen nun Anzeigen zu.

Gießen: Motorroller gestohlen

In der Troppauer Straße machten sich Unbekannte zwischen Mittwoch (01.03.2023) und Donnerstag (02.03.2023) zu schaffen. Die Diebe knackten offenbar das Lenkradschloss des Rollers und stahlen das Zweirad. In Höhe der Hausnummer 40 ließen die Langfinger den zuvor gestohlenen Roller des Herstellers Falke zurück. Hinweise zu den Unbekannten, die den 550 Euro teuren Roller zwischen 16:00 Uhr und 11:30 Uhr stahlen, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: Kontrollen in der Innenstadt

Gemeinsam mit Beamten der Licher Bereitschaftspolizei kontrollierten Gießener Polizisten gestern (02.03.2023) in der Innenstadt. Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr nahmen sie insbesondere Fahrräder ins Visier. Insgesamt wurden 18 Personen und 23 Fahrräder kontrolliert. Nach Zeugenhinweisen stellten die Ermittler ein Fahrrad auf dem Parkplatz eines Hotels in Linden sicher. Dieses war im Januar aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Wiesenberger Ring gestohlen worden. Das 600 Euro teure Mountainbike konnte mittlerweile an seine Besitzer ausgehändigt werden.

In der Wetzsteinstraße überprüften die Beamten ein, an einem Fahrradständer angeschlossenes, Focus Mountainbike. Die Überprüfung dessen ergab, dass das Bike im Oktober 2019 in der Nähe des Kugelbrunnens gestohlen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Im Seltersweg bemerkten Polizisten einen Mann, der zwei Hosen, an denen noch die Verkaufsetiketten befestigt waren, auf dem Arm trug. Diese hatte der 36-Jährige offenbar zuvor in einem Kaufhaus im Seltersweg gestohlen. Die Hosen wurden an den zuständigen Ladendetektiv übergeben, eine Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt.

Langgöns: Exhibitionist im Fasanenweg

Gegen 19:15 Uhr entblößte sich am Donnerstagabend (02.03.2023) ein Unbekannter vor dem geöffneten Fenster einer 65-Jährigen im Fasanenweg und führte exhibitionistische Handlungen an sich durch. Die Frau erschrak, schlug das Fenster zu und informierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen: Der Exhibitionist hatte eine schlanke Statur, trug schwarze Kleidung, sowie eine Motorradhaube mit einem durchgehenden Augenschlitz und helle Handschuhe. Wem ist diese Person gestern Abend aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Grünberg- an Sporthalle gehebelt

Die Tür der Sporthalle an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule hielt den Einbruchsversuchen Unbekannter stand. In der Nacht von Mittwoch (01.02.2023) auf Donnerstag (02.03.2023) hebelten sie an der Sporthallentür ohne in das Innere zu gelangen. Der Schaden an der Tür kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wem sind verdächtige Personen zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr im Bereich der Schule in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 zu kontaktieren.

Wettenberg: Unfallflucht im Ostpark

Zwischen Donnerstag, 16.Februar, 13 Uhr und Samstag, 18.Februar, 8 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Straße "Im Ostpark" ein Gebäude in Höhe der Hausnummer 3. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

