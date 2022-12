Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Ladendiebe flüchten mit Gewalt

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus, Textilstraße;

Tatzeit: 13.12.2022, 15.40 Uhr;

Mehrere Flaschen Spirituosen haben am Dienstag gegen 15.40 Uhr Unbekannte in einem Discounter in Ahaus-Ottenstein eingesteckt. Ihren Fluchtweg räumten die Täter gewaltsam: Ein Filialmitarbeiter hatte sich in den Weg gestellt. Er wurde bei dem Geschehen an der Textilstraße leicht verletzt. Die Diebe werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: circa 1,70 Meter groß, circa 45 bis 50 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke sowie einer dunklen Mütze. 2. Täter: circa 1,80 Meter groß, circa 45 bis 50 Jahre alt, stabile Statur, bekleidet mit einer dunklen Mütze sowie dunklen Daunenjacke und einer schwarzen Jogginghose. Beide Personen sprachen kein Deutsch, sondern eine osteuropäische Sprache, mutmaßlich Polnisch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell