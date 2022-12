Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am 01.12.2022 ereignete sich im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Brunnenweg in Hermeskeil, in Höhe der Hausnummer 2 B, eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen den geparkten Ford Focus eines Anwohners, wobei die Heckstoßstange auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hermeskeil telefonisch unter 06503/9151-0 oder unter pihermskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

