Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Pkw durch Graffiti

Trier - Ehrang (ots)

Im Tatzeitraum von Samstagmorgen, dem 03.12.2022, 11:00 Uhr, und Sonntagmorgen, dem 04.12.2022, 09:00 Uhr, kam es erneut in der Servaisstraße in Trier-Ehrang zu einer Sachbeschädigung an einem dort vorschriftsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Die Sachbeschädigung wurde mittels schwarzer Sprühfarbe verursacht. Ein bislang unbekannter Täter verschmierte den Pkw mittels Graffiti über beide Fahrzeugtüren hinweg bis zum Kotflügel auf der Beifahrerseite. Hiermit ist dies bereits der zweite gleichgelagerte Fall innerhalb der letzten beiden Wochen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Schweich bittet um ihre Mithilfe und Meldung möglicher Augenzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell