Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vermeintlicher Köder mit darin versteckten Angelhaken ausgelegt

Osburg (ots)

Der Polizeiinspektion in Hermeskeil wurde am Samstag, dem 03.12.2022, gegen 16:40 Uhr mitgeteilt, dass auf einem hinter dem Sportplatz in Osburg befindlichen Feldweg ein Köder mit Angelhaken ausgelegt wurde. Bei dem Köder handelte es sich augenscheinlich um ein Stück handelsüblicher Mettwurst, in welche die Angelhaken eingearbeitet wurden und auf den ersten Blick nicht erkennbar waren. Nur durch aufmerksames Verhalten der Halterin konnte im letzten Moment verhindert werden, dass der Köder durch ihren Hund gefressen wurde. Bei einer durch die Polizei durchgeführten Absuche konnten in dem besagten Bereich zwar keine weiteren Köder aufgefunden werden, jedoch bittet die Polizeiinspektion Hermeskeil Tierhalter um erhöhte Vorsicht. Anwohner und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de zu melden.

