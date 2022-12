Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 27.11.2022 bis zum 28.11.2022 wurde in der Burggasse in Idar-Oberstein an einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Scheibenwischerarm beschädigt. An dem Fahrzeug ist dadurch ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden. Personen, die Hinweise zu der oben genannten Straftat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Burggasse gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell