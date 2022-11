Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Elberfeld-Katernberg

Wuppertal (ots)

Am Mittwochnachmittag (16.11.2022, gegen 17:35 Uhr) kam es auf dem Otto-Hausmann-Ring und der Katernberger Straße kurz nacheinander zu zwei Unfällen. Eine 27-jährige Honda-Fahrerin befuhr den Otto-Hausmann-Ring in Richtung Katernberger Straße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Chevrolet Matiz fuhr. Im Anschluss flüchtete die Wuppertalerin von der Unfallörtlichkeit. Auf der Katernberger Straße geriet die flüchtige Unfallverursacherin wenige Minuten später in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem ihr entgegenkommenden Porsche Panamera eines 56-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 27-Jährige den Honda unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken geführt hat. Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen und sie musste ihren Führerschein abgeben. (ar)

