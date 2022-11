POL-RE: Recklinghausen: Frau bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - In den frühen Morgenstunden (04.38 Uhr) sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Langenbochumer Straße auf. Die Räumlichkeiten der Bankfiliale wurden dabei erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Filiale befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, das nach ersten Angaben jedoch nicht einsturzgefährdet ist. ...

