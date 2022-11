Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Geldautomatensprengung in Langenbochum

Recklinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden (04.38 Uhr) sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Langenbochumer Straße auf. Die Räumlichkeiten der Bankfiliale wurden dabei erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Filiale befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, das nach ersten Angaben jedoch nicht einsturzgefährdet ist. Verletzte wurde niemand. Zeugen beschrieben drei dunkel gekleidete Täter, die mit einem schwarzen Audi in Richtung Dorsten flüchteten. Zwei hatten zuvor die Filiale betreten, während einer im Wagen wartete. Nach aktuellen Erkenntnissen ist von einer Sprengstoffnutzung auszugehen. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar. Die laufenden Ermittlungen dauern noch an. Zur Fahndung war auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Zeugen, die im Besitz von Fotos oder Videos der Tat sind, werden gebeten, diese im Hinweisportal des LKA hochzuladen. Das geht unkompliziert und schnell unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/ (Als Ereignis "Geldautomatensprengung NRW" anklicken und dann Videos und/oder Fotos hochladen.)

